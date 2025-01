6 Tempat Wisata Palembang Bersolek Menyambut Asian Games 2018

TEMPO.CO , Jakarta -Sumatera Selatan tengah membenahi sejumlah tempat wisata menjelang perhelatan Asian Games 2018 yang sebagian acaranya akan dilangsungkan di Palembang. Pemerintah setempat berharap peserta, penonton, maupun pendukung even olaharaga se-Asia itu nyaman menikmati wilayah wisata Palembang .

2. Pulau Kemaro Ratusan pengunjung berada disekitar Pagoda di Pulau Kemaro, di tengah Sungai Musi untuk merayakan Cap Go Meh atau hari ke-15 tahun baru Imlek dan berwisata religus, di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (4/2). Sekitar 20 ribu warga keturunan Tionghoa yang tidak hanya berasal dari Palembang tetapi sejumlah negara, seperti Sngapura dan Malaysia beribadah dan berwisata religi di pulau yang dikenal dengan legenda percintaan abdi Tan Bun An, saudagar dari China dan Siti Fatimah perempuan asli Palembang yang berakhir dengan kematian bersama. ANTARA/Nila Fu'adi

Telusuri Sungai Musi dan temukan Pulau Kemaro, objek wisata budaya di Palembang yang jaraknya sekitar 6 kilometer dari Jembatan Ampera. Rumah apung dan kehidupan bantaran sungai bisa menjadi obyek foto yang menarik. Di Pulau Kemaro, yang merupakan delta Sungai Musi, ada sebuah kelenteng. Di Klenteng Hok Tjing Rio yang dibangun sejak 1962 ini warga keturunan Tionghoa di Palembang bersembahyang setiap Cap Go Meh. Di tengah Kemaro ada bangunan Pagoda sembilan lantai yang didirikan sejak 2006 lalu.