7 Daftar Destinasi yang Menerapkan Pajak Turis

Beberapa kota di Spanyol juga telah menaikkan harga pajak turis, tetapi tarifnya berbeda-beda. Di Barcelona biaya tambahan menginap €4 atau Rp70.000 per malam, selain pajak turis regional. Sedangkan di bintang lima akan membayar total €7,50 atau Rp132.000 per malam.

Amsterdam mengumumkan pajak turis baru pada Oktober 2024, yang merupakan pajak tertinggi di seluruh Eropa. Besaranya untuj pajak kamar hotel menjadi 12,5 persen. Sebelumnya, tarifnya adalah 7 persen dari tarif kamar, ditambah €3 (Rp50 ribu) per orang yang menempati kamar. Selain itu, pajak untuk penumpang kapal pesiar yang singgah di pelabuhan juga akan naik dari €8 (Rp133 ribu) per kepala menjadi €11 (Rp184 ribu) per pengunjung per hari.