8 Rute Kereta Api dengan Pemandangan Terindah di Eropa

The Caledonian Sleeper dianggap sebagai salah satu kereta tidur terbaik di Eropa. Kereta ini membawa penumpang antaea London Euston dan Fort William, di Dataran Tinggi Skotlandia bagian barat. Durasi perjalannya selama 12 jam 45 menit, melewati pemandangan rumah-rumah teras dan blok-blok apartemen modern di London lalu hamparan padang gurun di ujung jalur. Termasuk puncak Ben Nevis yang menjulang tinggi. Perjalanan semalam ini memungkinkan penumpang untuk menikmati makan dan minum anggur sebelum menuju kabin tempat tidur, dan bangun keesokan paginya dengan pemandangan danau dan padang rumput pedesaan Skotlandia yang menawan.

Swiss terkenal dengan penguasaannya terhadap perjalanan kereta api, yang secara luas dianggap sebagai yang terbaik di dunia. Namun hanya sedikit rute yang seindah perjalanan The Glacier Express dari kota resor mewah St. Moritz ke Zermatt, yang terletak di bawah bayang-bayang gunung Matterhorn yang berbentuk piramida.

Kereta mewah ini salah satu kereta tidur paling ikonik di dunia. Rute Paris–Istanbul kereta ini diabadikan dalam sinema dan TV setelah ditampilkan dalam novel detektif karya Agatha Christie, Murder on the Orient Express. Ada bebera rute yang ditawarkan, termasuk Paris, Jenewa, Roma, dan Venesia.