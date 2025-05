TEMPO.CO, Jakarta - Acha Septriasa merupakan salah satu aktris film Indonesia berprestasi. Piala Citra, penghargaan paling bergengsi film Indonesia, pernah diraihnya.



Acha saat ini disibukkan oleh persiapan film berjudul Kartini. Dia merasa senang karena akan beradu akting dengan Dian Sastrowardoyo dalam Kartini. Dalam film itu, Dian memerankan Kartini, sedangkan Acha sebagai Roekmini.



Acha menyatakan Dian menjadi inspirasinya untuk terjun ke industri film. Acha menunjukkan antusiasmenya saat workshop film Kartini bareng Dian.



"Sudah lama menanti bekerja sama dengan wanita ini. Bahkan dulu dia adalah alasan mengapa saya terjun ke film ( AADC bow, siapa sih yg gak obses sm Dian?? ) and here we are , working on #Kartini Dreams Do come True," tulis Acha Septriasa lewat akun Instagram-nya, Rabu, 17 Februari 2016.



Acha mengunggah foto selfie dengan Dian. Dalam posting-an lain, terlihat foto Acha yang merupakan hasil bidikan Dian. "Captured by mbakyu @therealdisastr," tulis Acha.



TABLOIDBINTANG.COM