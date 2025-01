Aishwarya Rai Nyaris jadi Korban Harvey Weinstein

TEMPO.CO, New York - Produser Harvey Weinstein tidak saja melakukan pelecehan terhadap aktris Hollywood, tapi juga aktris asal Bollywood Aishwarya Rai. Sekitar 15 tahun yang lalu, produser film yang namanya semakin runtuh itu bertanya kepada Simone Sheffield, pendiri dan CEO Canyon Entertainment, sekaligus manajer internasional Aishwarya Rai.



Harvey Weisntein saat itu meminta kepada Sheffield untuk berduaan dengan Aishwarya Rai. Respon Sheffield patut diancungi jempol karena menolak permintaan Weinstein.



Pertemuan tersebut, kata Sheffield, sekitar tahun 2003 ketika Rai ditunjuk untuk membintangi “Bride and Prejudice,” yang didistribusikan di Amerika Serikat oleh perusahaan Weinstein Miramax.



Di dalam kantornya di New York City, Sheffield menolak untuk meninggalkan Aishwarya Rai sendiri. "Dia 100 persen dilindungi," kata Sheffield kepada Hindustan Times. "Saya tidak akan membiarkan dia mendekati Rai."



Setelah meninggalkan pertemuan tersebut, Sheffield mengirim kantor produser "Pulp Fiction" itu sebuah Diet Coke yang ditulis untuk "babi gemuk itu," katanya kepada surat kabar tersebut.



Sementara Weinstein tidak berhasil mendekati Rai, tapi puluhan wanita lainnya menjadi korban, termasuk Ashley Judd, Angelina Jolie, Rose McGowan, Cara Delevingne dan Eva Green.



NYDailyNews |Alia