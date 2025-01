Alasan Song Hye Kyo dan Song Joong Ki Pilih Menikah di Hotel Ini

TEMPO.CO, Seoul - Pasangan terkenal asal Korea Selatan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo akan menikah besok, Selasa 31 Oktober 2017, di Hotel Shilla, Korea Selatan, pukul 16.00 waktu setempat.



Shilla, yang terletak di Jangchung-dong, telah menyelenggarakan banyak pesta pernikahan mewah. Banyak selebritas yang memilih Hotel Shilla untuk tempat pernikahan mereka. Sebut saja selebriti Jang Dong-gun dan Ko So-young, Kwon Sang-woo dan Song Tae-young, serta Jun Ji-hyun dan suaminya bankir Choi Jun-hyuk.



Song Joong Ki dan Song Hye Kyo, yang bertemu saat syuting serial drama Korea yang sangat populer Descendants of Sun tahun lalu, membuat pengumuman pernikahan kejutan bulan lalu. Kabarnya mereka hanya mengundang 300 undangan yakni 150 keluarga, sahabat, teman dan kenalan dari Song Joong Ki, serta 150 orang dari Song Hye Kyo.



Her World Plus | ALIA