Alasan The Sacred Riana Usung Tema Horor

TEMPO.CO, Jakarta - Karakter The Sacred Riana oleh ilusionis Marie Antoinette Riana Graharani melekat dengan karakter yang menakutkan dan mistis. Bow Vernon, manajer Riana, mengatakan sejak awal Riana sendiri sudah menyukai hal-hal berbau horor.



“Dia suka hal-hal mistis dan horor. Dari situlah kita membuat karakter itu dan bagaimana mengembangkannya agar bisa dijadikan sebuah entertainment yang menakutkan tapi tetap menghibur,” ujar Bow saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa, 19 Desember 2017.



Alasan lain, Bow mengatakan, masyarakat Indonesia cenderung menyukai hal yang berbau horor. “Munculnya pertama kali kita main di Indonesia gitu, orang Indonesia itu lebih suka hal-hal yang misterius dan mistis,” tuturnya.



Menurut Bow, hal itu terlihat dari film-film layar lebar yang kebanyakan mengenai hal-hal mistis. “Nah, kita sebenarnya mengambil ke arah situ.”



Setelah vakum dari dunia sulap sekitar tiga tahun, Riana membanggakan nama Indonesia dengan memenangi ajang pencari bakat Asia’s Got Talent 2. The Sacred Riana selalu membawa boneka bernama Riani, yang ditemukannya sejak kecil.



Bow mengatakan boneka yang diberi nama Riani itu adalah saudara kembar Riana. Sejak bertemu dengan boneka Riani, The Sacred Riana tidak pernah melepaskan boneka tersebut dari pelukannya. “Dia (Riana) berpikir untuk menemani Riani atau Riani menemani Riana,” ucapnya.