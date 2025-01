Angelina Jolie - Brad Pitt Sempat Buat Film sebelum Berpisah

TEMPO.CO, Los Angeles - Angelina Jolie dan Brad Pitt sempat menggarap sebuah film bersama untuk kedua kalinya sebelum mereka berpisah pada 2016. Film berjudul By the Sea yang digarap pada 2015 itu, bercerita tentang sepasang suami istri yang telah menikah lebih dari 10 tahun mengalami kesulitan berkomunikasi. Ternyata dalam proses pembuatan film tersebut, Jolie dan Pitt telah mengalami masalah dalam perkawinan.



Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Angelina Jolie yang menulis dan menyutradarai film tersebut, mengakui bahwa ia menjadikan film tersebut sebagai sarana untuk "berkomunikasi" dengan Pitt. "Kami telah kami bekerja sama dengan baik," katanya di podcast The Hollywood Reporter, "Awards Chatter".



"Saya ingin kita melakukan beberapa pekerjaan serius bersama, saya pikir ini akan menjadi cara yang baik bagi kita untuk berkomunikasi. "



Jolie mengakui meski berkomunikasi lewat kolaborasi membuat film bersama ternyata tak mudah. "Kita sudah mengalami masalah. Jadi alasan kenapa saya menulis cerita film itu karena memang terjadi." Brad Pitt dan Angelina Jolie saat menghadiri premiere film "The Tree of Life" di LACMA, Los Angeles, 24 Mei 2011. Jolie menggugat cerai Brad Pitt, dengan alasan gugatan yang diajukan adalah perbedaan yang tidak disatukan. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo



Jolie mengaku cerita yang ditulisnya terinspiasi dari kehidupan yang dialaminya. "Saya telah mengalami banyak, menjalani tahun-tahun yang berliku. Saya menjalani mastektomi, sebelum saya jatuh. Tapi selama rentang waktu tersebut saya kehilangan ibu saya. Lalu saya kemudian mengalami ketakutan terhadap kanker ovarium dan menjalani operasi itu juga, dan hal-hal lain tentu saja terjadi dalam kehidupan. Sepotong kejadia bisa menjadi sesuatu yang penyembuhan atau sesuatu yang sulit. "



Jolie mengaku senang bisa menggarap film itu bersama Brad Pitt. "Karena kami menjelajahi sesuatu bersama," ujarnya. "Apa pun itu mungkin tidak memecahkan hal-hal tertentu, tapi kami mengkomunikasikan sesuatu yang perlu dikomunikasikan satu sama lain."



Angelina Jolie dan Pitt bertemu saat mengerjakan film Mr dan Mrs Smith pada 2005. Mereka menikah pada Agustus 2014 setelah lebih dari delapan tahun bersama. Dua tahun kemudian, mereka mengumumkan perpisahan mereka. Mereka memiliki enam anak.



ACESHOWBIZ | ALIA