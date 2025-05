TEMPO.CO, Jakarta - Anggita Sari kembali menghapus salah satu postingan Instagram-nya.



Dua pekan lalu Anggita Sari sempat mengunggah screenshot Path-nya yang ditujukan untuk Tyas Mirasih. Anggita Sari mengeluhkan aksi Tyas Mirasih yang mem-block dirinya dari media sosial. Namun beberapa hari kemudian, postingan tersebut dihapus.



Hal yang sama kembali dilakukan Anggita Sari, terkait postingannya yang berisi screenshot chatting WhatsApp dengan Syamsir Alam.



Pada Selasa sore, 5 Januari 2016, Anggita Sari mengunggah bukti screen capture yang menunjukkan Syamsir Alam menghubunginya duluan.



"Ngaku2? WA lo aja jrg gw bls! @syamsir11alam secara tau lo dari jaman kapan, org tua gw masih inget lo sampe skrg & see? Wa lo ngjak ketemuan, jarang gw bales pula, bahkan yg lbh dari ini masih ada, ngaku2? Duh" tulis Anggita Sari dalam kolom caption, Selasa, 5 Januari 2016.



Setelah menghapus, bukan berarti Anggita Sari bungkam. Dia tetap aktif di Instagram, mulai mengunggah kata bijak, endorse sampai pose bersama kekasihnya.



"TALK LESS. Stop doing useless thing especially bout other people's thing. Get-a-life! Don't judge what you don't really know (kurangi bicara. Berhenti melakukan hal tak berguna terutama tentang urusan orang lain. Urusi saja hidupmu sendiri. Jangan menilai yang kamu tak tahu)," bunyi postingan yang dibuat Anggita Sari setelah menghapus screenshot chat WhatsApp dengan Syamsir Alam.



Follower pun bertanya-tanya mengapa Anggita menghapus postingannya.



"Upload delete upload delete upload delete adaapa dgn As ?" tanya mey_shafiyasabina.



tabloidbintang.com