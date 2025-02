Anies Sampai di Yordania, Ikut Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Dalam unggahan yang sama, tampak Anies turun langsung membagikan bantuan kepada warga. Chiki Fawzi juga mengapresiasi keterlibatan Anies Baswedan dalam aksi tersebut, “Please please keep voicing out. Pak @aniesbaswedan, thankyou for your heart!”

Kunjungan ke Pusat Pengobatan Kanker

Selain mendistribusikan bantuan, rombongan TIM PEDULI juga mengunjungi King Hussein Cancer Center di Amman, Yordania. Di sana, mereka menemui anak-anak pengungsi Palestina yang tengah menjalani perawatan kanker. "Penyerahan bantuan donasi untuk warga Palestina yang diwakili Bapak @aniesbaswedan. Pertemuan berlangsung di Amman, Yordania, tempat anak-anak pengungsi Palestina yang sedang dalam proses pengobatan penyakit kanker," demikian bunyi unggahan ulang dari Instagram Story Anies Baswedan.

Kolaborasi TIM PEDULI dan Anies Baswedan

TIM PEDULI adalah kelompok relawan yang menghimpun dana dan bantuan untuk pengungsi Palestina dan Suriah di Yordania. Bantuan yang mereka salurkan mencakup kebutuhan dasar, mulai dari makanan, obat-obatan, hingga keperluan pribadi bagi para pengungsi. Kali ini, Chiki Fawzi dan Anies Baswedan ikut terjun langsung dalam aksi sosial ini.