Audy Item Kembali

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Audy Item merilis album terbarunya yang diberi nama The Best of Audy 17. Audy mengatakan, album ini dibuat untuk memperlihatkan dirinya yang masih bernyanyi hingga saat ini.

Selain itu, album keenamnya ini menjadi ajang selebrasi 17 tahun Audy Item berkarya di dunia musik. Album terbarunya akan rilis Jumat, 6 Oktober 2017.

"Banyak yang bilang saya vakum. No, saya masih nyanyi. Thats why album ini dibikin untuk temu kangen dengan teman-teman penggemar Audy," kata Audy saat konferensi pers di Sony Music Lounge, Wisma GKBI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Oktober 2017.

Audy menuturkan, album The Best of Audy 17 terdiri dari 15 lagu lama dan dua lagu yang diambil dari single terbarunya. Lagu lama itu merupakan kumpulan lagu Audy yang pernah populer atau hits pada zamannya.

Lagu-lagu itu terdiri dari Satu Jam Saja, Lama-Lama Aku Bosan, Pencuri Hati, Pergi Cinta, Untuk Sahabat, Temui Aku, Silang Hati, Lagu Sendu, Di Balasa Dengan Dusta, Kuterimakan, Arti Hadirmu, Perempuan Ini, Menangis Semalam, Bila Saja, dan Janji Di Atas Ingkar.

Istri Iko Uwais ini memaparkan, tak ada bedanya antara lagu dulu maupun sekarang yang disajikan dalam album The Best of Audy 17. Sebab, Audy tetap bernyanyi dengan karakternya yang bergenre pop atau pop rock.

"Sebenernya (lagu) hitsnya lebih dari17. Cuma karena ini sudah 17 tahun berkarya jadi dibikin 17 aja lagunya," tutur Audy.

Tak hanya itu, Audy juga menyajikan dua lagu single terbarunya dalam album itu berjudul Tapi Aku dan Lelaki Sempurna. Audy menyatakan, Tapi Aku dan Lelaki Sempurna sebenarnya diciptakan pada 2011.

"Lagu ini memang jadul, tapi pastinya dikemas dengan baik dan diaransemen juga bagus sama Tohpati. Sayang banget kalau lagu ini enggak dikeluarin," jelas ibu satu anak ini.

Audy telah lama berkecimpung dunia tarik suara. The Best of Audy 17 merupakan album keenamnya selama berkarier di musik Indonesia. Sebelumnya, Audy berkarya melalui album 18 (2002), 20-02 (2004), 20-02 Repackage (2005), 23-03 (2006), dan Selalu Terdepan (2010).