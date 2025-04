Luncurkan Album Baru, Audy Item Belajar dari Ayah

TEMPO.CO, Jakarta -Penyanyi Audy Item kembali berkarya di ranah tarik suara. Audy akan merilis album terbarunya bertajuk The Best of Audy 17 pada Jumat, 6 Oktober 2017.

Sehubungan dengan hal itu, Audy mengungkapkan caranya agar eksistensinya tak pudar dari musik Tanah Air. Salah satu langkah yang diambilnya adalah konsisten dalam bermusik. "Konsistensi dan berkarya dengan jadi diri sendiri," kata Audy saat konferensi pers di Sony Music Lounge, Wisma GKBI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Oktober 2017.

Konsistensi yang dimaksud ihwal mempertahankan genre lagu. Audy mengaku tetap menyanyikan lagu pop atau pop rock. Nilai ini juga dipelajari Audy dari sosok sang ayah, Jopie Item.

"Saya berpatokan sama papa saya. Saya lihat dia konsisten dan saya coba untuk ikuti jalurnya dia, tetap setia dengan karakter saya," ungkap Audy.

Lebih dari itu, Audy mengklaim bukan tipe penyanyi yang suka mengeksplor genre lain. Sebab, yang terpenting adalah mempertahankan karakter bermusik apa pun yang terjadi. "Kalau saya pikir lebih eksplor di karakter saya," ujar istri Iko Uwais itu.

Album The Best of Audy 17 dibuat untuk membuktikan eksistensi Audy yang masih bernyanyi hingga saat ini. Selain itu, album keenamnya ini menjadi ajang selebrasi 17 tahun Audy berkarya di dunia musik. The Best of Audy 17 terdiri dari 15 lagu lama dan dua lagu yang diambil dari single terbarunya.

Audy telah lama berkecimpung dunia tarik suara. The Best of Audy 17 merupakan album keenamnya selama berkarier di musik Indonesia. Sebelumnya, Audy berkarya melalui album 18 (2002), 20-02 (2004), 20-02 Repackage (2005), 23-03 (2006), dan Selalu Terdepan (2010).