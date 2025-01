Ayah J.Y. Park Meninggal Setelah Berjuang Melawan Demensia

TEMPO.CO , Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu asal Korea Selatan, Park Jin Young atau yang dikenal dengan nama panggung J.Y. Park mengabarkan ayahnya meninggal setelah berjuang melawan demensia. Musisi sekaligus pendiri JYP Entertainment itu menyampaikan langsung kabar duka tersebut melalui unggahan di media sosial. "Hari ini, tepat sebelum dimulainya siaran langsung terakhir The Ddanddara, ayah saya meninggal dunia," tulis J.Y. Park di Instagram pada Ahad malam, 19 Januari 2025. Lokasi syuting The Ddanddara terletak tidak jauh dari rumah sakit tempat ayah J.Y. Park dirawa. Ia beruntung sempat menjenguk ayahnya sebelum syuting. "Saya bepergian ke seluruh dunia untuk bekerja dan lucunya ayah saya meninggal dunia saat saya sedang syuting di rumah sakit yang berjarak 10 menit. Berkat itu, saya dapat menemuinya saat dia masih hidup sebelum melakukan rekaman, dan kemudian menemuinya lagi tepat setelah dia meninggal," tulisnya.

Sebelumnya, J.Y. Park pernah bercerita tentang kesehatan ayahnya yang perlahan menurun. Ia mengingat kejadian-kejadian tentang perilaku ayahnya yang tidak menentu karena penyakitnya ketika hadir di acara You Quiz On The Block pada 1 November 2023. Bahkan, sang ayah tidak mampu mengenali t J.Y. Park sebagai anaknya.