Bandara Incheon Korea Sita Hampir 11 Ton Kimchi dari Penumpang

Buah, sayur, dan produk pertanian diklasifikasikan sebagai barang yang dibatasi untuk impor dan ekspor. Untuk membawanya ke dalam pesawat atau menaruhnya di bagasi terdaftar, penumpang harus memperoleh sertifikat pemeriksaan fitosanitari dari Badan Karantina Hewan dan Tumbuhan.

Barang dari Luar Negeri yang Dilarang

Selain membawa makanan keluar, Korea Selatan juga memeriksa secara ketat barang bawaan penumpang dari luar negeri. Negara itu juga melarang Trader Joe's Everything But the Bagel. Meski hanya dijual di Amerika Serikat, produk itu telah menjadi viral di TikTok dan menjadi oleh-oleh populer bagi pelancong yang kembali dari Amerika. Campuran bumbu populer tersebut dianggap ilegal karena mengandung biji poppy, sejenis biji minyak yang dilarang di Korea.