Bandara Soekarno-Hatta Naik ke Peringkat 25 Terbaik Dunia

Dari sisi pelayanan, Bandara Soekarno-Hatta juga mencatatkan kinerja positif dengan meraih dua penghargaan penting lainnya, yakni peringkat ke-10 dalam kategori Best Airport Staff in Asia 2025, serta posisi ke-10 dalam World’s Best Airport Immigration Services 2025.

Selain itu, Dwi menambahkan, dalam kategori berdasarkan jumlah penumpang, Bandara Soekarno-Hatta juga menduduki peringkat ke-3 dalam Best Airports 2025 by Size (50 to 60 Million Passengers), serta menempati posisi ke-9 dalam kategori Best Airports in Asia 2025.

Transformasi Menyeluruh

Dwi mengatakan, seluruh penghargaan ini merupakan buah dari transformasi yang dilakukan secara menyeluruh oleh Bandara Soekarno-Hatta dalam beberapa tahun terakhir. Transformasi ini mencakup pengembangan infrastruktur berfokus pada peningkatan pengalaman pelanggan (Premises), digitalisasi proses operasional bandara melalui pendekatan berbasis ekosistem (Process), peningkatan kompetensi dan hospitality seluruh personel (People), serta pemanfaatan teknologi sebagai enabler dari seluruh aspek layanan kebandarudaraan.