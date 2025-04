Banyak Keluhan Mesir Tertibkan Operator Tur di Piramida Giza

Pengusaha Naguib Sawiris pendiri Orascom Telecom Holding dan Orascom Investment Holding, yang memimpin proyek pembaruan piramida giza itu menanggapi protes operator tur kuda dan unta melalui X

“Kesejahteraan masyarakat dan pelestarian harta karun ini jauh lebih penting daripada melayani kepentingan 2.000 orang yang telah menyebabkan kerusakan pada negara selama bertahun-tahun,” tulisnya, seperti dilansir dari Euronews

Selain menguji coba titik akses baru, kendaraan pribadi dan bus wisata dilarang memasuki dataran tinggi. Namun disediakan kendaraan listrik ramah lingkungan bagi pengunjung dan pemandu untuk berkeliling lokasi. Sebanyak 45 bus listrik sudah tersedia dan dijadwalkan beroperasi setiap lima menit. Pembaruan lainnya akan meliputi pemugaran beberapa makam, pengenalan tiket daring, dan pusat pengunjung baru.

Imbauan tidak menggunakan jasa tur dengan hewan

Penerbitan operator tur juga diharapkan sebagai langkah untuk mengakhiri kekejaman terhadap hewan, yang dilaporkan dari kawasan tersebut. Investigasi terkini oleh People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) menemukan kasus penyiksaan rutin dan hewan yang dibiarkan membusuk di pinggir jalan.