Jelajahi 4 Area Singapura saat Libur Panjang Akhir Pekan

Beberapa tempat yang menarik dikunjungi di antaranya, Museum the Intan. Wisatawan dapat reservasi melalui website-nya jika ingin mengunjungi museum ini. Dengan pemandu tur, wisatawan diajak untuk mengalami memorabilia budaya Peranakan yang dikurasi langsung oleh pemiliknya, Alvin Yapp. Jangan lewatkan spot foto di mural dinding sepanjang jalan Joo Chiat. Mural dinding tersebut juga merupakan refleksi identitas multikultural area Joo Chiat.

Di kawasan ini juga terdapat restoran yang sayang dilewarkan. Seperti Cilantro: The Biryani Club restoran khas India yang menyajikan menu vegan dan bersertifikasi halal, 328 Katong Laksa yang terkenal dengan kuah laksa yang kental dan dim sum yang lezat, Awfully Chocoalate Bakery and Cafe, serta Cat Socrates yang menjual pernak-pernik buku, mainan dan suvenir.