Daftar Konser Musik dan K-Pop di Singapura sampai Mei 2025

Setelah Coldplay, Taylor Swift hingga SEVENTEEN, beberapa musisi yang diharapkan akan menggelar konser di Singapura, termasuk Beyonce. Pelantun Crazy in Love itu baru merilis Beyonce's Cowboy Cartert Tour 2025. Musisi lainya yang mungkin menggelar konser langsung di Singapura pada tahun 2025 adalah The Weeknd, Ariana Grande, Katy Perry, dan Charli XCX.

10 Event di Singapura Hingga Akhir Tahun, The World of Studio Gibli, Singapore Marathon hingga Comic Con

Di bulan Maret, Kehlani penyanyi-penulis lagu Amerika akan kembali ke Singapura dalam konser bertajuk Kehlani ‘Crash World Tour’ 2025 di Singapura pada 13 Maret 2025. Konser ini menandai penampilan live pertama Kehlani dalam dua tahun di Singapura sejak ‘Blue Water Road Trip Tour’ pada Februari 2023. Konsernya akan digelar di The Star Theatre di The Star Performing Arts Centre, mulai pukul 8 malam. harga tiketnya mulai dari SGD 108 (Rp 1.318.000) hingga SGD 518 (Rp 6,3 juta)

Dilanjutkan dengan BOYNEXTDOOR yang akan melakukan debut live mereka secara langsung di Singapura dalan konser tur bertajuk “Knock On Vol. 1”. Dalam waktu satu setengah tahun sejak debut resmi mereka, grup beranggotakan enam orang ini telah mendapatkan pengikut setia melalui lagu-lagu hits seperti 'Earth, Wind & Fire', 'Sometimes', dan 'Nice Guy'. Jaehyun, Sungho, Riwoo, Taesan, Leehan, and Woonhak akan menyapa penggemar mereka di ARENA @ EXPO (Hall 7), pada Sabtu 15 Maret 2025 pukul 7 malam. Harga tiketnya mulai dari SGD 178 (Rp 2,17) hingga SGD 298 (Rp 3,6 juta).

Siapa yang tak kenal dengan lagu Gracie Abrams yang viral 'That's So True'. Penyanyi-penulis lagu nominasi GRAMMY akan memulai tur Asia ‘The Secret of Us’ di Singapura. Digelar di The Star Theatre di The Star Performing Arts Centre, pada Kamis, 3 April 2025, harga tiketnya mulai dari SGD 98 (Rp 1,19 juta). Namun saat ini semua tiket sudah terjual habis.