Daftar Pemenang Anugerah Dangdut Indonesia 2017

TEMPO.CO, Malang -Anugerah Dangdut Indonesia 2017 telah selesai diselenggarakan, puncak acara ajang penghargaan bagi insan dangdut ini dihelat di Lapangan Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Kamis, 7 Desember 2017.



Acara ini dimeriahkan oleh sederet pedangdut Tanah Air mulai dari Inul Daratista, Cita Citata, Via Vallen, Trio Macan, Janita Jannet, Tasya Rosmala, hingga Juan Rahman.



Anugerah Dangdut Indonesia 2017 dibagi dalam 3 kategori penghargaan. Yaitu, pemenang Terpopuler, Tersosmed, dan Terbaik.



Untuk kategori Terpopuler dan Tersosmed, pemenang dipilih berdasarkan voting terbanyak dari masyarakat. Sementara, pemenang kategori Terbaik ditentukan oleh dewan juri.



Berikut adalah daftar lengkap pemenang Anugerah Dangdut Indonesia 2017:



- Nominasi Lagu Dangdut Terpopuler



Bojo Galak - Cipt. Pendhoza

Egois - Cipt. Hendro Saki

Jaran Goyang - Cipt. Andik Bendol

Kamu Kamu Kamu - Cipt. Fauzi Bima (Pemenang)

Konco Mesra - Cipt. R Husin Albana

Om Telolet Om - Cipt. Tjahjadi/Ishak

Sayang - Cipt. Anton Obama



- Nominasi Penyanyi Dangdut Solo Wanita Terpopuler



Ayu Ting Ting - Kamu Kamu Kamu (Pemenang)

Cita Citata - Bahagia Itu Sederhana

Dewi Perssik - Semua Karena Cinta

Imey Mey - Om Telolet Om

Lesti - Egois

Siti Badriah - Ketemu mantan

Via Vallen - Sayang

Zaskia Gotik - Ora Ndueni



- Nominasi Penyanyi Dangdut Solo Pria Terpopuler



Cak Sodiq - Bojo Galak

Danang - Satu Selamanya

Denias - Mak Aku Patah Hati

Fildan - Terima kasihku (Pemenang)

Irwan - Sang Pangeranmu

Juan Rahman - Syair Kesunyian

Mahesya - Menunggumu



- Nominasi Duo/Grup/Kolaborasi Terpopuler



Duo Anggrek - Goyang Nasi Padang

Duo Biduan - Cinta Putih

Duo Serigala - Kost-Kostan

Nilam GAMMA1 & Danang - Panah Asmara

Rizki Ridho - Terlanjur Sakit (Pemenang)

Trio Macan - Edan Turun

Ucie Sucita & Hengky Kurniawan - Kalau Bulan Bisa Ngomong



- Nominasi Penyanyi Dangdut Pendatang Baru Terpopuler



Baby Shima

Maisaka

Nella Kharisma

Tasya Rosmala (Pemenang)

Ulva Melia

Vita Alvia

Weni



- Nominasi Penyanyi Dangdut Tersosmed



Ayu Ting Ting

Cita Citata

Iis Dahlia

Inul Daratista

Lesti

Rizki (2R)

Via Vallen (Pemenang)

Zaskia Gotik



- Nominasi Fanbase Tersosmed



LESTILOVERS

AYTINGLICIOUS

VYANISTY (Pemenang)

ITIKERS

SNC INDONESIA

FANS BERAT INUL

K2RL



- Video Lagu Dangdut Terpopuler

Egois

- Penyanyi Dangdut Paling Joss

Via Vallen.