Siap Susul Via Vallen, Lagu Nella Kharisma Ditonton 93 Juta Kali

TEMPO.CO , Jakarta -Pedangdut Nella Kaharisma mulai menunjukkan eksistensinya di dunia dangdut, dan siap menyusul kesuksesan Via vallen . Setelah membawakan lagu berjudul Jaran Goyang, Nama Nella Kaharisma semakin dikenal luas. Baca: Video Klip Via Vallen Tembus 100 Juta Penonton

Jumlah itu sekaligus membuat Jaran Goyang milik Nella Kaharisma menjadi salah satu lagu dangdut tersukses, setelah Sayang yang dibawakan Via Vallen. Via Vallen. Tabloidbintang.com



Lagu Sayang yang dibawakan Via Vallen telah meraih lebih dari 100 juta penonton dalam kurun waktu hampir sembilan bulan sejak diunggah.