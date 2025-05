Dapat 6 Nominasi, Taylor Swift Dominasi AMA Award

TEMPO.CO , Jakarta - Penyanyi Taylor Swift, pada Selasa, 13 Oktober 2015, dilaporkan memimpin rekan-rekannya dengan mendominasi enam nominasi American Music Awards 2015, diikuti penyanyi-penulis lagu Inggris, Ed Sheeran, dan The weeknd dari Kanada.



Sheeran dan The Weeknd masing-masing mendapat lima nominasi.



Swift, 25 tahun, sebagaimana dikutip dari Channel News Asia, mendominasi nominasi di hampir setiap kategori, termasuk Album Pop/Rock Favorit dari album 1989--album terlarisnya dirilis pada 2014--yang diaransemen ulang dari musik country menjadi dance-pop.



"Swift, Sheeran, dan The weeknd, yang semuanya telah mendominasi chart musik tahun ini, akan bersaing mendapatkan penghargaan paling bergengsi: Artis Tahun Ini (Artis of the Year)," demikian dilaporkan Channel News Asia.



Dia juga akan bersaing dengan Ariana Grande dan Meghan Trainor untuk Artis Wanita Pop/Rock Terbaik dan single-nya, Blank Space, menjadi salah satu nomine untuk Lagu Terbaik Tahun Ini.



Sementara itu, Trainor; musikus country Sam Hunt; Sam Smith; rapper Nicki Minaj; dan band rock indie dari Ohio, Walk the Moon, masing-masing mendapat tiga nominasi. Hunt dan Walk the Moon juga dinominasikan sebagai Artis Pendatang Baru Terbaik bersama The Weeknd, rapper New Jersey, Fetty Wap, serta penyanyi pop indie Swedia, Tove Lo.



Adapun superstar musik Beyonce dan Justin Bieber dipaksa hanya mendapat masing-masing satu nominasi setelah selama setahun sempat menghilang dari dunia musik.



Nominasi American Music Award, dikutip dari CNA, didasarkan pada interaksi penggemar sebagaimana terlihat pada majalah dan situs Billboard, termasuk melalui penjualan album dan digital, tur, pemutaran di radio, serta media sosial.



Pemenangnya dipilih langsung oleh penggemar. Dalam acara puncak, pengumuman akan berlangsung di Los Angeles pada 22 November 2015.



Kesempatan bagi penggemar untuk memilih artis idolanya (fan voting) telah dibuka secara online sejak Selasa.



Penyanyi dan aktris Jennifer Lopez akan menjadi pembawa acara American Music Awards, yang disiarkan secara lansgung di stasiun TV ABC dari Los Angeles.



CHANNEL NEWS ASIA | MECHOS DE LAROCHA