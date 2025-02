Day Trip dari Hong Kong ke Cina, Kunjungi 7 Kota Ini

Shenzen merupakan pintu gerbang ke Cina Daratan dari Hong Kong. Hanya 14 menit dengan kereta dari Stasiun West Kowloon. Di kota ini terdapat beberapa taman hiburan, klub golf, pusat perbelanjaan, spa, dan banyak lagi. Termasuk wisata alam eperti Gunung Wutong, Gunung Yangtai, Dameisha, dan pantai Xiaomeisha. Termasuk beberapa tempat-tempat wisata seperti Splendid China Folk Village, OCT East, Window of the World, Ping'an International Financial Center, Lychee Park, Lianhuashan Park, Dapeng Fortress, dan Guanlan Print Village.