Deddy Corbuzier Tak Mungkiri Sulap Bisa Mengancam Nyawa

TEMPO.CO, Jakarta - Deddy Corbuzier ikut bersedih Edison Wardhana, asisten Demian Aditya, benar-benar mengalami insiden saat menjadi stuntman di aksi The Death Drop.



Sebagai mantan pesulap, Deddy mengakui aksi sulap memang berbahaya. Bukan tidak mungkin aksi sulap bisa mencabut nyawa seseorang.



"Intinya adalah sekali lagi sulap itu mungkin mencabut nyawa seseorang. Saya harap semua ini cepat berlalu, sulap tetap maju," katanya dalam vlog yang diunggahnya, Kamis, 30 November lalu.



Deddy Corbuzier juga mendoakan kesembuhan Edison Wardhana, yang kabarnya mengalami patah tulang rusuk akibat insiden The Death Drop.



"Dan kalaupun ini benar-benar terjadi, I'm wishing, semoga cepat sembuh asistennya dan saya masih mencari tahu kebenarannya. I will update you what really happened," tuturnya.



Sadar dengan mudahnya kecelakaan dalam permainan sulap, Deddy menekankan bahwa keselamatan itu menjadi nomor satu dalam dunia sulap. “Lebih baik efeknya tidak sebaik itu tapi selamat semuanya,” ucap Deddy.



Kejadian yang menimpa asisten Demian Aditya, Edison Wardhana, membuat Deddy khawatir dengan dunia sulap di Tanah Air. Ia merasa sedih karena kejadian ini akan memberikan trauma yang luar biasa terhadap dunia sulap di Indonesia.



