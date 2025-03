Demi Moore Ikut Rayakan Ulang Tahun Bruce Willis ke-70

Pilihan Editor: Lama Berpisah, Demi Moore Tetap Dampingi Bruce Willis Hadapi Demensia

Dalam pertama yang dibagikan, Demi Moore, Rumer, Scout, dan Tallulah duduk di antara Bruce sambil tersenyum lebar dan berpelukan di sofa. Bintang Substance itu kemudian menyertakan gambar dirinya dan Bruce yang berpelukan dan tersenyum ke arah kamera. Foto lainnya memperlihatkan Demi Moore menggendong Louetta di pangkuan Bruce saat ia menciumnya. Ibunya, Rumer, berdiri di samping mereka dan menirukan wajah yang sedang berciuman sambil memegang punggung ayahnya.

Bruce Willis Rayakan Ulang Tahun Bersama Keluarga

Demi Moore bukan satu-satunya anggota keluarga Bruce yang memberikan penghormatan kepada sang aktor di hari istimewanya. Rumer juga membagikan pesan yang menyentuh untuk ayahnya dalam unggahannya yang menyertakan video tersebut. "Untuk Raja…Aku mencintaimu, Ayah," tulis Rumer dalam keterangan Instagramnya.

Istri Bruce, Emma Heming Willis merayakan ulang tahun suaminya dengan mengucapkan terima kasih kepada penggemar atas dukungan mereka. "Hari ini ulang tahun Bruce, dan jika ada satu hal yang saya tahu, tidak ada penggemar yang lebih hebat daripada penggemar Bruce," ungkapnya di Instagram.

Keakraban Keluarga Bruce Willis

Keluarga Bruce telah secara terbuka menunjukkan dukungan mereka satu sama lain, terutama sejak bintang Die Hard didiagnosis demensia. "Kami akan selalu menjadi keluarga, hanya saja dalam bentuk yang berbeda," kata Demi Moore tentang Bruce, dikutip dari E! News. "Bagi saya, tidak pernah ada pertanyaan. Saya hadir karena itulah yang Anda lakukan untuk orang-orang yang Anda cintai." Perempuan berusia 62 tahun itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia mengunjunginya setiap minggu dan berharap kisah mereka menjadi contoh baik bagi keluarga lain yang mengalami perceraian.

Emma juga sepakat dengan pendapat Demi Moore mengenai keluarga mereka yang menjadi sistem pendukung bagi Bruce. “Keluarga menghormati cara saya merawatnya; mereka benar-benar mendukung saya,” ungkapnya kepada majalah Town & Country pada 2022. Emma juga mengungkapkan jika dirinya merasa ingin melampiaskan kekesalan, menangis, atau marah, mereka selalu ada untuk mendengarkan. “Saya sangat bersyukur bahwa kami adalah keluarga campuran. Mereka sangat mendukung, sangat penyayang, dan sangat membantu, dan banyak orang tidak memilikinya,” ungkap Emma.

Bruce Willis Pensiun Dari Dunia Hiburan

Bruce Willis pensiun dari dunia akting setelah didiagnosis afasia pada 2022. Ia kemudian didiagnosis dengan demensia frontotemporal pada 2023. Hal ini membuat aktivitasnya terbatas. Sebelum menerima diagnosis tersebut, Willis dilaporkan telah menunjukkan gejala kebingungan dan kesulitan mengingat dialog saat berada di lokasi syuting.

Willis memulai kariernya dengan berperan sebagai detektif David Addison di acara TV Moonlighting tahun 1980-an. Selama kariernya, ia melakoni beragam film dari 1988 hingga 2022. Tidak hanya berkarier di dunia perfilman, Willis juga terjun dalam pekerjaan pengisi suara. Salah satunya di The Lego Movie 2: The Second Part (2019). Ia juga membintangi trilogi aksi-thriller Detective Knight.

Willis pernah mendapatkan penghargaan atas kontribusinya di dunia seni dan hiburan. Berdasarkan informasi dari IMDb, Willis pernah dianugerahi gelar Man of the Year oleh Hasty Pudding Theatricals Universitas Harvard, serta menerima gelar Officer of the Order of Arts and Letters. Selain itu, ia juga memperoleh bintang di Hollywood Walk of Fame dan gelar Commander of the Order of Arts and Letters.

SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO | PEOPLE | E! NEWS

Pilihan Editor: