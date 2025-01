Diisukan dengan Brad Pitt, Kate Hudson Akui Suka Orang Musikal

TEMPO.CO , Los Angeles - Kate Hudson berbicara tentang rumor rumor antara dia dan Brad Pitt, saat tampil di episode Bravo Watch What Happens Live bersama Andy Cohen, Selasa 7 November 2017.

Meskipun aktris berusia 38 tahun tersebut menolak rumor tersebut, yang muncul awal tahun ini, tapi tampaknya dia tak keberatan jika dibilang memiliki hubungan romantis dengan Brad Pitt.



"Itu adalah rumor paling gila sepanjang masa," katanya tentang rumor yang menuduh mantan suami Angelina Jolie itu pindah ke rumahnya di Pacific Palisades setelah berkencan dengannya selama beberapa bulan. "Tidak ada yang benar untuk itu. Sebenarnya, saya belum pernah bertemu denganya selama empat tahun."



Tapi Kate Hudson tertawa. "Itu adalah semacam rumor yang mengagumkan. Saya sangat menyukainya," kata Hudson, yang mempromosikan bukunya "Pretty Fun". Dia terus bercanda, "Saya seperti, 'Baiklah, baiklah, kita punya anak kembar!' "



Andy kemudian mengatakan kepada aktris "Almost Famous" itu bahwa dia "seharusnya" mencoba berkencan dengan Pitt secara nyata. Hudson tertawa dan menjawab, "Really? terimakasih, ini akan memberi banyak hal untuk kita bicarakan malam ini," katanya tertawa.



Saat ini Hudson sedang bahagia karena berkencan dengan musisi Danny Fujikawa.

"Saya musikal, jadi saya jelas menyukai orang musikal," kata Kate Hudson.



Aceshowbiz | ALIA