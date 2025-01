Dilelang, Foto-foto Telanjang Madonna Saat 18 Tahun

Foto-foto itu dijepret oleh Cecil I. Taylor lima tahun sebelum Madonna melakukan rekaman pertamanya. Dalam foto hitam dan putih, Madonna berpose mengenakan kaos hitam yang diikat sebatas dada tanpa mengenakan celana atau rok sehingga alat vitalnya terlihat jelas. Madonna terlihat penuh percaya diri. Dia memberikan ekspresi wajah lucu sambil berkacak pinggang.



Di foto yang lain, tubuh Madonna dibiarkan polos tanpa sehelai benang pun. Dia seperti menari balet, kakinya dijinjit dan tangannya direntangkan.



Dalam satu pose lainnya, dia berdiri dengan kedua lengannya di atas kepalanya sambil menunjuk jari kakinya, dan yang lainnya pose balet saat dia membentangkan sebuah lengan dan satu kaki ke sampingnya.



Gambar lain memperlihatkan tubuh Madonna remaja yang telanjang itu menekuk lutut saat mendorong tubuhnya ke depan dan melengkungkan punggungnya, tanpa melindungi bagian vitalnya.



TMZ melaporkan ada 108 gambar telanjang Madonna, tapi yang dilelang hanya 59. Foto-foto itu bisa dibeli, mulai dari £ 600 sampai £ 900 per gambar dan akan mencakup barang asli dan hak cipta asli.



Foto-foto itu diduga diambil saat Madonna tinggal di Ann Arbor, Michigan, sebelum pindah ke New York untuk menjadi bintang terkenal. Single debutnya, Everybody, dirilis lima tahun setelah foto diambil, pada Oktober 1982 sebelum melanjutkan popularitas internasional pertamanya dengan Holiday pada September 1983.



THE SUN | ALIA