Donald Trump Produseri "Celebrity Apprentice"

TEMPO.CO, Jakarta - Donald Trump tetap akan menjadi eksekutif produser (EP) acara "Celebrity Apprentice" di NBC yang akan kembali ditayangkan pada 2 Januari 2017, setelah dua tahun hiatus dengan pembawa acara Arnold Schwarzenegger, Variety.



MGM mengonfirmasi pada Variety, Trump mempertahankan jabatan EP-nya pada serial tersebut. Status sang Presiden Amerika Serikat terpilih di musim ke-15 dari serial reality itu selalu menjadi pertanyaan sejak Trump meluncurkan kampanye presidensialnya pada Juni 2015.



Pada bagian daftar kredit, nama Trump akan disiarkan setelah pencetus "Apprentice" Mark Burnett dan sebelum Schwarzenegger, yang juga merupakan eksekutif produser bersama dengan Page Feldman dan Eric Van Wagenen.



Masalah yang lebih besar bagi MGM, NBC dan Gedung Putih adalah bayaran yang akan diterima Trump dari serial tersebut. Masih belum jelas berapa upahnya per episode, tapi sepertinya paling sedikit ada di angka lima yang rendah.



NBC sudah memesan delapan episode "The New Celebrity Apprentice". Upah Trump akan dibayar oleh MGM, kesatuan produksi dari tayangan tersebut, bukan NBC. MGM menolak berkomentar untuk masalah finansial bagian Trump.



Juru bicara Trump Hope Hicks mengonfirmasi bayaran Trump tetap sama di "Apprentice".



"Mr Trump mempertaruhkan hal besar di acara itu dan menanggungnya bersama Mark Burnett," kata Hicks.



Trump sudah dijadwalkan untuk konferensi pers pada 15 Desember di New York untuk mendiskusikan rencananya untuk memisahkan diri dari banyak kepentingan bisnis setelah dia disumpah sebagai presiden.



Trump adalah partisipan profit untuk waralaba "Apprentice", yang sudah dijual sebagai sebuah format dalam berbagai pasar di seluruh dunia sejak 2004. Trump mengundurkan diri sebagai pemeran utama dari tayangan begitu dia meluncurkan karir politiknya. Episode terakhirnya "Celebrity Apprentice" ditayangkan Februari 2015.



ANTARA