Dua Yogi Kondang Amerika Serikat Menjelajahi Yogyakarta dan Bali

Jessamyn, menurut Sekretaris Pertama Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya KBRI Washington Muhammad Al Aula, diyakini dapat memberikan pesan yang lebih luas lagi. “Dengan posturnya, Jessamyn mengajarkan kepada kita Yoga dapat dilakukan oleh siapa saja, melawan stereotip Yoga yang biasanya dilakukan oleh seorang dengan tubuh atletis. Sedangkan Sean merupakan Yogi yang menguasai banyak aliran yoga dan sudah level advance,” katanya melalui pesan pendek kepada TEMPO , Jumat 27 Oktober 2017.



Jessamyn di Prambanan. instagram.com

Dalam pantauan Tempo di Instagram kedua yogi tersebut, hari ini memang ada postingan aktivitas yoga mereka di Indonesia. Khususnya Jessamyn Stanley yang sedang melakukan yoga di Candi Prambanan. Postingannya dalam sehari meraih 4,539 likes dengan 107 komentar



Seanphelspslife Yogi AS. instagram.com

Sementara di akunnya Sean Phelps tidak jelas apakah foto dirinya yang sedang melakukan yoga di tepi laut itu di Indonesia atau bukan, karena tidak ada keterangan lokasi seperti yang diunggah oleh Jessamyn. Tapi dalam keterangan umum yang ditulis pada header-nya disebutkan Bali 23 Okt-2 Nov. Foto terakhir itu mendapat respon 4376 likes dengan 46 komentar.



Penggunaan sosial media sebagai alat promosi merupakan strategi yang dipakai oleh KBRI untuk menyasar masyarakat pada umumnya maupun generasi milenial AS yang saat ini mempunyai kecenderungan untuk mencari informasi secara online.



“Dari studi yang dilakukan oleh Ipsos Public Affairs tahun 2016, terdapat 36,7 juta orang AS yang telah menjadi yogi (pelaku yoga), dan 80 juta orang yang menyatakan keinginannya untuk menjadi yogi. Dari jumlah tersebut, para yogi telah menghabiskan 16,8 miliar USD untuk mengikuti kelas yoga dan membeli peralatan yoga. Yoga bukan hanya olahraga namun juga potensi pasar yang perlu Indonesia garap” lanjut Dubes Budi.



Yogyakarta dan Bali dipilih sebagai tujuan juga bukan tanpa alasan. Dua kota itu dinilai aktif melakukan kegiatan terkait Yoga. Selama dua tahun terakhir ini Yogyakarta rajin menjadi tuan rumah festival yoga nasional yang dihadiri oleh ribuan orang, sedangkan Bali telah menggelar festival yoga sejak tahun 2008.



Program yang dilakukan atas kerja sama dengan Kementerian Pariwisata RI ini diharapkan dapat menempatkan Indonesia dalam peta wisata yoga internasional dan meningkatkan kunjungan wisatawan AS ke Indonesia.