TEMPO.CO - Setelah berkecimpung selama 31 tahun, FHM Magazine menerbitkan edisi terakhir "Last Ever Issue 1985--2016" dengan sedikit sentuhan Holly Willoughby yang menakjubkan untuk memberikan ciuman selamat tinggal di depan kamera.



Presenter acara "This Morning" berusia 34 tahun ini, berpose dalam foto hitam-putih yang cantik di sampul depan edisi perpisahan ini. Sampul depan juga menampilkan pose lucu Holly, dengan sampul sederhana bertuliskan 'bye x' dan "Last Ever Issue 1985 2016".



Berbicara tentang menjadi gadis sampul akhir FHM, Holly mengatakan: "Ini adalah akhir dari sebuah era dan menjadi bagian dari edisi terakhir sebelum FHM mengambil tempatnya di rak besar di langit, telah menjadi kehormatan yang nyata."



"Kami berdua tumbuh bersama-sama. Saya sudah memiliki 3 anak dan Anda sudah memiliki 314 isu masalah, tapi sekarang, dengan berat hati, saatnya untuk mengucapkan perpisahan," kata Holly.



Ini bukan pertama kalinya Holly muncul di halaman majalah. Holly juga muncul dalam jejak pendapat dalam "FHM 100 Sexiest" di 2015 dan menempati posisi ke-35 di belakang Michelle Keegan yang menjadi pemenang saat itu.



Holly juga menjadi gadis sampul pada edisi tahun 2008. Ia berpose untuk edisi baju renang musim panas. Holly mengumumkan dia akan muncul di sampul pamungkas pada Senin pekan ini.



Selama bertahun-tahun, FHM telah melakukan keajaiban bagi sejumlah wanita terkenal di sampul majalah, termasuk Melanie Sykes, Gail Porter, Helen Flanagan, Denise Van Outen, dan Michelle Keegan.



Majalah ini pertama kali diterbitkan pada 1985 dengan nama For Him Magazine. Kemudian berubah nama menjadi FHM, untuk menjaga 'For Him Magazine' pada 1994. Semula, majalah ini hadir sebagai majalah tiga bulanan. Namun pada tahun yang sama, menjadi majalah bulanan untuk pasar majalah pria dan membuka jalan untuk pesaing mereka.



Sayangnya, penerbit Bauer Media mengumumkan untuk menutup pada 17 November 2015. Penerbit mengatakan,"Kebiasaan media pria telah terus bergerak ke arah mobile dan media sosial."



METRO.CO.UK | ARKHELAUS