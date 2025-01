Gal Gadot akan Terima Penghargaan Rising Star

Aktris berusia 32 tahun ini akan diberikan penghargaan lantaran perannya sebagai Wonder Woman pada 2 Januari 2018 mendatang.



Ketua Festival, Harold Matzner mengatakan: "Peran Wonder Woman diperankan Gal Gadot menunjukkan karakter yang kuat, mampu, siap, penuh rasa ingin tahu, dan welas asih, dan penampilannya telah dipuji secara universal, dengan penonton di mana-mana."



"Gal Gadot memainkan seorang prajurit abadi dengan sangat baik, serta tema film yang bisa diterima semua kalangan, wanita dan pria, muda dan tua di seluruh dunia."



Penerima penghargaan Rising Star sebelumnya adalah Ruth Negga, Alicia Vikander, Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson, Anna Kendrick dan Dakota Fanning.



Gal Gadot tidak diragukan lagi akan senang, mengingat dia sempat putus asa di Hollywood akan kembali ke negara kelahiranya Israel sebelum mendapatkan peran di Wonder Woman.



"Sebelum saya mendapatkan Wonder Woman, saya berpikir untuk tidak pernah kembali ke Los Angeles, [Saya pikir saya] tinggal di Israel, bekerja sebagai aktris di sana-sini, kembali ke kuliah dan melakukan sesuatu yang lain."



Dan alasan bintang Keeping Up With the Joneses ingin memilih tidak berkarier di industri hiburan adalah karena dia terus ditolak karena proyek film. "Karena ada begitu banyak penolakan," sahutnya.



FF | ALIA