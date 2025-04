TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa bulan yang lalu, Lala Timothy mengumumkan akan membuat film kisah Wiro Sableng atau pendekar 212, karakter fiksi novel berjudul serupa karangan Bastian Tito.



Meski telah memilih aktor untuk memerankan Wiro Sableng, hingga saat ini Lala dan timnya masih kesulitan mencari pemeran Sinto Gendeng, pendekar silat yang juga guru Wiro Sableng. "Sekarang sih masih proses seleksi, yang paling susah itu menentukan pemeran Sinto," katanya saat ditemui di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis, 20 April 2017.



Kakak kandung aktris Marsha Timothy ini mengatakan karakter Sinto memang agak sulit ditemukan. "Dia itu kan lucu, galak, plus harus bisa fighting," kata ibu empat anak ini.



Selama proses seleksi berlangsung, Lala dibantu aktor sekaligus pesilat Yayan Ruhian. "Nanti Kang Yayan akan lihat. Kalau dia memang punya bibit bisa mukul, bisa nendang, nanti dilihat lagi," katanya.



Meski masih dalam proses mencari pemeran, Lala mengaku proses praproduksi film yang diadaptasi dari novel serial Wiro Sableng ini tidak tersendat. "Jadwal syuting akan tetap dilaksanakan sesuai dengan schedule karena persiapan dari tahun lalu," katanya.



DINI TEJA