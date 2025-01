Gaya Perjalanan Ridwan Kamil: Selfie OK, Promosi pun Mantap

Acara utama dari kunjungan kerjanya ke Belgia itu adalah mengikuti acara diskusi meja bundar tingkat tinggi dari Federasi Pengusaha Belgia (Federation of Belgian Enterprises/FEB), pertengahan Oktober. Dalam acara itu hadir pula Wakil Presiden M. Jusuf Kalla dan pejabat tinggi Indonesia lainnya.

Yang dia maksudkan dengan Little Bandung adalah tersebarnya hasil produksi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) khas Bandung dan Jawa Barat secara internaisonal. Ia melakukannya upya itu disela berbagai undangan berkunjung ke luar negeri.

Tak hanya itu, mereka juga mengadakan pameran mini selama dua hari di Hotel de Ville, dengan tajuk Little Bandung Mobile.

Selama di Citadel, Kang Emil juga menyambangi pabrik minyak wangi Guy Delforge Parhumerie, dan bersua dengan sang pemilik. Ia mengisi buku tamu dan menyebutkan Citadel adalah tempat yang indah dan menginspirasi ."Keep up the great works", demikian ia menulis dalam buku tamu.