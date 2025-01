Harvey Weinstein Menyerang Balik, Tuntut Perusahaannya Sendiri

TEMPO.CO , Wilmington, Delaware - Produser film peraih sejumlah penghargaan Oscar Harvey Weinstein menuntut perusahaan yang didirikannya sendiri, The Weinstein Co., karena masalah informasi dari badan usaha itu. Dia sedang mencari informasi yang dapat membantu membela diri terkait tuduhan pelecehan seksual sekaligus menyelamatkan perusahaannya.

Perwakilan Weinstein dan The Weinstein Co. belum bersedia berkomentar mengenai tuntutan sang pemilik. The Weinstein Co. merupakan salah satu perusahaan penting di Hollywood. Sejak didirikan pada Oktober 2005, perusahaan ini telah memproduksi dan medistribusikan film terkenal, termasuk The King’s Speech dan Silver Linings Playbook".