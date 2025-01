Henry Cavill Sambut Kelahiran Anak Pertamanya dengan Natalie Viscuso

Review Film The Ministry of Ungentlemanly Warfare: Lugas dan Menyenangkan

Henry Cavill pertama kali mengkonfirmasi Natalie Viscuso sedang hamil pada April 2024. Ia mengungkapkannya saat menghadiri pemutaran perdana The Ministry of Ungentlemanly Warfare di New York. "Saya sangat gembira tentang hal itu. Natalie dan saya sangat, sangat bersemangat," kata Henry Cavill kepada Access Hollywood pada Senin, 15 April 2024.