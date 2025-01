Indonesia AirAsia Buka Rute Denpasar - Darwin Australia Mulai Maret 2025

Menurut Rob, kemitraan ini melampaui sekadar penerbangan karena memperkuat koneksi Darwin dengan Asia, mempromosikan pertukaran budaya, dan mempererat hubungan bisnis antara Northern Territory dan negara-negara tetangga di utara.

Hubungan Historis

Menurut Consul (Head of Post), Consulate of the Republic of Indonesia (Northern Territory), Bagus Hendraning Kobarsih, pembukaan rute baru penerbangan langsung Denpasar-Darwin oleh AirAsia merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam hal konektifitas.