Ini Lima Fakta Menarik dari Film Wonder

TEMPO.CO, Jakarta -Film Wonder, salah satu film penutup tahun paling dinanti tahun ini. Dalam karya sutradara Stephen Chbosky itu, akting Jacob Tremblay sukses membuat penonton berlinang.



Kapasitas akting aktor cilik ini mengingatkan kita pada penampilannya dalam drama kaliber Oscar, Room (Lenny Abrahamson, 2015). Sejumlah kritikus filmmenilai, Jacob memperlihatkan seni berakting tanpa harus mendramatisasi kehidupan karakter yang sudah dramatis.



Hasilnya, Film Wonder menjadi kisah manis yang layak dijadikan bekal rohani oleh anak-anak maupun orang tua dalam menyambut masa depan. Bagi Anda yang berencana menyaksikan Wonder akhir pekan ini, kami hadirkan 5 fakta unik dari balik layar. Selamat menyimak.



Tidak hanya Jacob Tremblay yang membintangi film ini. Sang adik, Emma Tremblay dan ayahnya, Jason Tremblay juga turut mendukung jajaran pemain. Emma berperan sebagai Michelle, sementara Jason menjadi pemimpin kemah.



R.J. Palacio mendapatkan ilham novel ini ketika mengantar putranya makan es krim. Kejadian ini juga dimasukkan ke dalam salah satu adegan film lewat karakter ibu Jack Will.



Awalnya Paul King ditunjuk menyutradarai Wonder tapi batal karena ia lebih memilih menggarap Paddington 2.



Julia Roberts dan Owen Wilson yang dipasangkan sebagai suami-istri di film ini ternyata sama-sama kidal.



Ini kali kedua Julia Roberts memerankan tokoh bernama Isabel. Sebelumnya, di Stepmom (Chris Columbus, 1998) ia juga mengisi peran dengan nama yang sama.



