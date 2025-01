Inikah Kekasih Baru Harry Styles?

Personil One Direction tersebut kabarnya diam-diam bertemu dan "bergaul" dengan gadis berusia 23 tahun itu.

Pemicu kabar ini adalah foto yang diunggah pemain keyboard Harry, Clare Uchima, di Instagram.



Dalam foto tersebut terlihat sekilas Sjana di sebuah bar di Sidney, bersama band yang diduga tinggal di hotel yang sama dengan Harry.



Seperti dilansir majalah tersebut, Harry ternyata telah lama mengenal Sjana sejak 2013 lalu ketika One Direction menggelar tur di Sydney. Saat itu Harry mengajak Sjana makan di McDonalds setempat.



Pada saat itu, Sjana menulis pengalamannya bertemu dengan Harry. "Harry tahu bagaimana cara berteman, dia membeli Maccas. Terima kasih maaaate," katanya. "Harry mungkin orang paling baik yang pernah saya temui belakangan ini."



Lebih lanjut Sjana mengungkapkan kekagumannya pada Harry. "Dia memberikan pengaruh baik kepada sekelilingnya. Jika berada di dekatnya kita merasa nyaman, dia ramah dan santai," kata Sjana lagi. Personel band One Direction, Harry Styles, didaulat sebagai pria yang memiliki sepasang mata terindah di dunia. Kesimpulan ini didapat berdasarkan hasil sebuah studi yang dipublikasikan Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery di London, Inggris. REUTERS



Untuk isu tersebut Harry belum berkomentar apa pun. Penyanyi Sign of the Times itu malah mengunggah foto di tengah hiruk pikuk ARIA Music Award 2017 dengan memeluk Lorde. Harry mendapat penghargaan Best International Artist Award pada acara yang diadakan di Star Event Center di Sidney pada 28 November 2017.



Sebelumnya, Harry juga menerima piala dari bintang "Pitch Perfect 3" sehingga dia memutuskan untuk memeluk dan mencium pelantun lagu Ruler itu. Setelah foto tersebut diunggah, para penggemar bereaksi, dengan membandingkannya dengan pertunangan Pangeran Harry dan Meghan Markle.