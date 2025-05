Inilah Kemiripan Joey Alexander dengan Barack Obama

TEMPO.CO, Jakarta - Musikus jazz Joey Alexander menyukai makanan Indonesia yang sama dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Joey menyukai sate ayam dan bakso.



"Saya suka sate ayam. Well, I ate some like bubur ayam, bakso," kata Joey dalam konferensi pers di Soehanna Hall, Gedung Energy, Kamis, 19 Mei 2016.



Joey akan menggelar konser pertamanya seusai menjadi nomine Grammy Awards ke-58 tahun ini di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Pianis muda berusia 12 tahun itu akan tampil bersama jazz drummer legendaris, Jeff "Tain" Watts, dan Dan Chmielinski pada contrabass.



Ibunda Joey, Farah Urbach, mengatakan Joey termasuk pemilih soal makanan. "Tapi ia suka spaghetti dan cheeseburger," kata Farah yang mendampingi anak semata wayangnya itu.



Sebelumnya, Joey juga pernah tampil di Gedung Putih Washington, DC pada akhir April lalu. Joey mengatakan kaget atas undangan tersebut. "Saya merasa terhormat tampil di hadapan Presiden Obama," kata dia.



Saat itu Joey baru saja pulang dari konser di Dubai. "Aku masih jetlag. Waktu itu saya kaget," kata dia.



Saat berkunjung ke Indonesia pada 2010, Presiden Obama menyatakan suka bakso, nasi goreng, dan sate.



MARTHA WARTA SILABAN