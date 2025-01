Jangan Lewatkan 5 Museum Ini Saat di Amsterdam

TEMPO.CO, Jakarta -Tiket ke Amsterdam, Belanda, masuk dalam daftar perburuan dalam Garuda Online Travel Fair yang kembali digelar hingga 30 November 2017 nanti. Direktur Marketing & IT Garuda Indonesia Nina Sulistyowati menjelaskan sejumlah rute internasional menarik bagi para pelancong.



Di Amsterdam, banyak destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Satu dari destinasi wisata di sana adalah museum. Lonely Planet menulis sejumlah museum di Amsterdam, tempat sejumlah karya besar dan serpihan sejarah, tersimpan baik.



1. Rijksmuseum

Museum ini menyimpan galeri seni sepanjang 1,5 kilometer karya-karya Rembrandt, Vermeer, Van Gogh serta 7.500 seniman dunia dari Belanda. Lantai 2 museum menampilkan karya-karya emas mereka. Galeri lukisan intim Vermeer dan de Hooch yang lekat dengan kehidupan abad 17, serta lukisan pasukan Kapten Frans Banninck Cocq. pada suatu sore, The Night Watch (1642) karya Rembrandt terpampang di tempatnya.



2. Anne Frank Huis

Anne Frank Huis menarik lebih dari satu juta pengunjung setiap tahun. Pendatang bisa melihat kamar tidur Anne yang melankolis dan buku hariannya. Museum berfokus pada achterhuis (rumah belakang), yang juga dikenal sebagai Secret Annexe, ruang gelap dan sedikit udara, tempat keluarga Frank ditangkap oleh Nazi dan dikirim ke kamp konsentrasi. Otto Frank, ayah Anne, satu-satunya anggota keluarga Frank yang selamat.



3. Museum het Rembrandthuis

Karya Rembrandt sudah pasti banyak yang tahu. Tapi bagaimana kalau melihat langsung tempat kerjanya? Studio tempat lahirnya karya-karya besar itu, hingga menjadi studio terbesar se-Belanda, sekaligus saksi kebangkrutan sang pelukis.



4. Museum Van Gogh

Karya-karya Vincent Van Gogh dipamerkan di sini. Begitupula lukisan kontemporer karya Eugène Henri Paul Gauguin, Toulouse-Lautrec, Monet dan Bernard.



5. Hermitage Amsterdam

Hubungan Rusia dan Belanda sudah terjalin sejak lama. Bahkan Tsar Peter the Great belajar membuat kapal di Belanda pada tahun 1697. Tempat ini sekaligus cabang Museum St Petersburg. Di sini dipamerkan antara lain segala peninggalan Hermitage serta galeri foto-fotonya.



LONELY PLANET | CAESAR AKBAR