Janji Raline Shah Usai Dilantik Jadi Stafsus Komdigi: Magabut Bukan Gaya Saya

Kepada para pengikutnya, ia berbagi perjalanan emosionalnya menjelang pelantikan. “Biarpun demam dan energi tinggal 1 watt, tetap semangat pelantikan hari ini,” tulis pemeran film 5 cm itu di Instagram Story, pada hari yang sama. Ia juga meminta dukungan masyarakat untuk menjalankan amanah barunya. “Doain ya teman-teman. Don’t worry, magabut is not my style (Jangan khawatir, makan gaji buta bukan gaya saya),” ungkapnya.

Alasan Meutya Hafid Tunjuk Raline Shah Jadi Stafsus

Pelantikan Raline Shah dilakukan bersamaan dengan sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan alasan penunjukan Raline yang tertuang dalam Keputusan Menteri Nomor 7 Tahun 2025.