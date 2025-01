Jarang Muncul di Televisi, Begini Kabar The Changcuters Sekarang

TEMPO.CO , Jakarta -Siapa tak kenal dengan band asik bergaya klasik, The Changcuters . Band yang digawangi oleh Tria (vokal), Dipa (basis), Erick (drumer), Qibil dan Alda (gitar) kini jarang terlihat di televisi. Sebenarnya ke mana saja mereka? Baca: Pisang Jadi Makanan Wajib The Changcuters, Kenapa?

Tenang, mereka bukannya vakum tetapi memang sedang sibuk dengan kegiatan manggung off air seperti di akui oleh Tria. "Kita (The Changcuters) lama enggak muncul karena kita lagi tur dari kota ke kota," ujar Tria saat diwawancarai di acara Djarum Trees for Life, di Bangkalan, Madura pada Rabu, 22 November 2017.