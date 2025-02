Jelang The White Lotus Dirilis, Thailand Bersiap Sambut Lonjakan Wisatawan

TEMPO.CO , Jakarta - Jelang pemutaran perdana The White Lotus musim ke-3 di HBO pada 16 Februari 2025, Thailand bersiap menghadapi lonjakan wisatawan. Musim ketiga ini, serial tersebut mengambil latar Thailand. Selain itu, musim terbaru ini melibatkan ikon pop global yang berasal dari Thailand, Lisa Manobal atau yang dikenal Lisa Blackpink. Tentu saja ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton The White Lotus.

Dua musim pertama The White Lotus tidak hanya menyoroti Hawaii dan Sisilia. Tapi juga menjadikan Four Seasons sebagai ikon budaya pop, mengukuhkan destinasi tersebut secara lebih luas sebagai benteng perjalanan mewah. Direktur kantor Otoritas Pariwisata Thailand (TAT) di New York Chompu Marsachot berharap musim terbaru serial tersebut juga memberikan efek positif bagi pariwisata Thailand.