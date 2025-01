Justin Baldoni Tuduh Blake Lively Manfaatkan Taylor Swift untuk Menekannya

TEMPO.CO, Jakarta - Justin Baldoni menuduh Blake Lively memanfaatkan persahabatannya dengan Taylor Swift untuk menekannya ketika menolak penulisan ulang film It Ends With Us. Aktor tersebut mengklaim bahwa Blake Lively dan suaminya, Ryan Reynolds membajak film It Ends With Us, serta berusaha menghancurkan reputasinya dengan tuduhan palsu tentang pelecehan seksual.



Justin Baldoni mengajukan gugatan balik senilai 400 juta dolar AS atau Rp 6,5 triliun terhadap Blake Lively dan Ryan Reynolds pada Kamis, 16 Januari 2025. Pengajuan tersebut dilakukan hampir sebulan setelah Blake Lively menggugat Justin Baldoni karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadapnya di lokasi syuting film It Ends With Us (2024).



Dalam gugatan setebal 179 halaman, Justin Baldoni menuduh Taylor Swift dan Ryan Reynolds menekannya untuk menerima salah satu naskah ulang Blake Lively untuk film tersebut. Saat tahap praproduksi, Blake Lively diduga mengajukan diri untuk mengambil alih adegan di atap gedung, di mana karakter Lily Bloom (Blake Lively) bertemu dengan Ryle Kincaid (Justin Baldoni) untuk pertama kalinya. Aktor sekaligus sutradara It Ends With Us enggan untuk membiarkannya menulis ulang adegan kunci tersebut, tetapi setuju untuk melihat apa yang telah Blake Lively buat, menurut isi gugatan yang dikutip People.

Justin Baldoni menilai versi Blake Lively sangat berbeda dari aslinya. Film It Ends With Us sendiri merupakan adaptasi dari novel karya Collen Hoover. Disebutkan dalam dokumen pengaduan bahwa Justin Baldoni memberikan perlawanannya yang sangat lembut, namun Blake Lively mendiamkannya selama beberapa hari. "(Justin Baldoni) Mengucapkan terima kasih kepada Lively atas semangatnya dan mengatakan kepadanya bahwa adegan tersebut kemungkinan akan berakhir di antara versi asli dan versi Lively," demikian yang tertulis dalam gugatan, dikutip E! News.



Blake Lively dan Justin Baldoni dalam cuplikan film It Ends with Us. Sony Pictures Taylor Swift Terseret dalam Kasus Justin Baldoni-Blake Lively



Justin Baldoni kemudian melampirkan bukti pesan teks yang kemudian menyeret nama Taylor Swift. Ia mengaku dipanggil ke penthouse Blake Lively dan Ryan Reynolds di New York City. Ia menggunakan istilah 'teman selebriti besar' pasangan tersebut, merujuk pada Taylor Swift. Teman artis Blake Lively itu dikatakan mulai memuji naskah milik istri Ryan Reynolds.



“Saya juga mengerjakan adegan di atap gedung hari ini, saya sangat menyukai apa yang Anda lakukan. Itu sangat membantu,” tulis Justin Baldoni dalam pesan teks itu. “Membuatnya jauh lebih menyenangkan dan menarik. (Dan saya akan merasa seperti itu tanpa Ryan dan Taylor) Anda benar-benar berbakat dalam segala hal. Sangat senang dan bersyukur bisa melakukan ini bersama-sama.”



Dalam gambar tangkapan layar lainnya, Blake Lively menyebut Ryan Reynolds dan sahabatnya yang terkenal itu sebagai mitra paling tepercaya yang telah memantapkan diri mereka sebagai penulis dan pendongeng hebat di luar pekerjaan utama mereka. "Mereka juga tahu saya tidak selalu pandai memastikan saya terlihat dan dimanfaatkan karena takut mengancam ego, atau takut mempengaruhi kemudahan proses. Mereka tidak peduli tentang itu. Dan karena itu, semua orang mendengarkan mereka dengan rasa hormat dan antusiasme yang besar. Jadi, saya rasa saya harus berhenti khawatir tentang orang-orang yang menyukai saya," tulis Blake Lively.

Justin Baldoni Merasa Ditekan oleh Blake Lively



Blake Lively dan Justin Baldoni. Foto: Instagram