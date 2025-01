Justin Bieber Bermalam di Rumah Selena Gomez?

TEMPO.CO, Los Angeles - Justin Bieber semakin dekat dengan Selena Gomez setelah mantan kekasihnya itu berpisah dari The Weeknd. Mereka menghabiskan malam bersama di rumah Selena Gomez setelah menyantap sarapan bersama pada Minggu pagi, 29 Oktober. Penyanyi Love Yourself itu terlihat meninggalkan rumah Selena di Los Angeles, Amerika Serikat, pada Senin pagi, 30 Oktober 2017.



Justin Bieber terlihat masih mengenakan hoodie yang sama dengan yang dia kenakan saat dia dan Selena sarapan di kafe JOi di Westlake Village, California. Mengendarai mobil putihnya, dia menuju ke toko makanan gourmet Joan's On Third di West Hollywood untuk membeli minuman.



Selena dan Justin tidak hanya bersatu kembali saat sarapan pagi, tapi juga menghadiri kebaktian gereja pada Minggu, 29 Oktober 2017. Kemudian di malam hari, bintang pop Kanada berusia 23 tahun itu terlihat mengunjungi rumah Selena.



Justin Bieber dan Selena sering berkumpul bersama dalam beberapa minggu terakhir karena dia telah berpisah dari The Weeknd setelah 10 bulan berkencan. "Sudah berakhir untuk saat ini, tapi asih berhubungan baik," kata seorang sumber kepada People.



