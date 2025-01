Kathy Indera, Tuai Kritik Usai Komentari Macet dan Anies Baswedan

"Woi Anies, gimana nih, Nies? Please ya, itu kan katanya Transjakarta biar bikin enggak macet, tapi apaan, ini lampu merah ya tetap aja dia enggak maju-maju. Nih, lo lihat semuanya nih," tuturnya dengan nada tinggi.

Ia melanjutkan, soal hubungan pertemanannya yang berasal dari bermacam-macam latar belakang suku dan agama. "Teman gue banyak pribumi, teman gue banyak yang Cina, teman gue banyak yang bule, kayak mereka lahir sudah kayak begitu, bukan salah mereka. Dan, You can't blame too," ujar Kathy.