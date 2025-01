Kematian Oh Yoanna Terungkap Bunuh Diri, MBC Dituding Abaikan Perundungan di Tempat Kerja

Oh menulis catatan tersebut pada 15 September 2023 pukul 01.05 dini hari, sebelum mengakhiri hidupnya. Dalam memo itu, ia mengisahkan pengalaman buruknya menghadapi perlakuan kasar dari dua kolega senior sesama pembawa acara cuaca di MBC. Menurut laporan Korea JoongAng Daily , perundungan itu dimulai pada Maret 2022, sekitar 10 bulan setelah Oh bergabung dengan MBC pada Mei 2021. Ia kerap disalahkan atas kesalahan laporan cuaca, dipanggil kembali ke kantor setelah jam kerja, bahkan dicegah untuk pulang.

Tak hanya itu, ditemukan pula bukti berupa pesan KakaoTalk dan rekaman suara yang berisi kritik terhadap kemampuan profesionalnya. Bahkan saat Oh diundang tampil di acara You Quiz on the Block pada 2022, seorang rekan kerja disebut mengkritiknya karena mendapat kesempatan tersebut.

MBC Bantah Ada Perundungan

Sebelum meninggal, Oh disebut telah memberi tahu beberapa pejabat MBC tentang situasi yang dialaminya. Namun, pihak stasiun televisi itu dikabarkan tidak mengambil langkah penyelidikan lebih lanjut. Dalam catatan bunuh dirinya, Oh menulis, "Aku sangat lelah hidup—aku benci karena tidak bisa melakukan apa yang kusukai sepenuh hati."