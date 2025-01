Francisco San Martin, Aktor Jane The Virgin Ditemukan Tewas Bunuh Diri

TEMPO.CO, Jakarta - Francisco San Martin, aktor yang dikenal lewat perannya dalam serial Days of Our Lives dan Jane the Virgin ditemukan meninggal pada Kamis lalu, 16 Januari 2025 di usianya yang baru 39 tahun. Menurut laporan Los Angeles Times, Kantor Koroner Los Angeles mengkonfirmasi bahwa San Martin meninggal karena bunuh diri. Berdasarkan laporan resmi, jasadnya ditemukan di kediamannya di Los Angeles dengan penyebab kematian gantung diri.

Pilihan Editor: Bintang Highlander Stan Kirsch Meninggal, Diduga Bunuh Diri Perjalanan Hidup dan Karier Fransisco San Martin Francisco San Martin lahir pada 27 Agustus 1985 di Mallorca, Spanyol, sebelum pindah ke Montana, Amerika Serikat, bersama keluarganya. Di sana, ia mulai berakting di teater anak. Saat remaja, ia kembali ke Spanyol, meniti karier sebagai model sekaligus memperdalam ilmu akting. Ia tampil dalam berbagai produksi panggung, televisi, dan film di Spanyol sebelum akhirnya kembali ke Amerika untuk mengejar karier internasional.

Dilansir dari The Hollywood Reporter, San Martin meninggalkan banyak jejak di dunia hiburan, khususnya lewat perannya sebagai Dario Hernandez dalam Days of Our Lives. Ia tampil dalam 59 episode serial opera sabun populer itu sepanjang 2010 hingga 2011. Karakter yang diperankannya yakni seorang pencuri kecil yang terlibat penyelidikan kasus pembunuhan dingin.

Karya-karya lainnya meliputi peran di serial The Bold and the Beautiful pada 2017, ia memerankan Mateo, seorang pekerja yang ditugaskan menggoda Quinn Fuller. Pada tahun yang sama, ia juga membintangi tujuh episode Jane the Virgin sebagai Fabian Regalo del Cielo, seorang bintang telenovela yang jatuh hati pada tokoh utama, Jane, yang diperankan Gina Rodriguez.

San Martin juga tampil dalam film biopik Behind the Candelabra (2013) garapan Steven Soderbergh dan proyek film pendek Hotter Up Close (2022). Proyek terakhirnya adalah pada 2022 dalam film independen Dot yang disutradarai Tiffany Frances. Duka di Dunia Opera Sabun Kematian San Martin menambah daftar tragis aktor opera sabun yang berpulang. Pada 2023, Billy Miller, bintang The Young and the Restless dan General Hospital meninggal di usia 43 tahun akibat depresi bipolar. Sebelumnya, Alec Musser dari All My Children juga mengakhiri hidupnya di usia 50 tahun.

Camila Banus, yang memerankan saudara perempuan karakter San Martin di Days of Our Lives turut mengungkapkan rasa kehilangannya melalui unggahan di Instagram Story. “Pepe, apa yang bisa kukatakan selain aku mencintaimu. Beristirahatlah dengan damai, temanku,” tulis Banus. “Love you mucho mucho mucho. Aku berharap bisa mengatakannya lebih sering.” ungkapnya menambahkan.

THE HOLLYWOOD REPORTER | LOS ANGELES TIMES | INSTAGRAM