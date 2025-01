Kemenangan The Sacred Riana Bikin Bangga Deddy Corbuzier

TEMPO.CO, Jakarta - The Sacred Riana diumumkan sebagi juara pertama dalam ajang Asia's Got Talent pada kamis, 14 Desember 2017. Kemenangan tersebut membuat bangga masyatarakat Indonesia, termasuk pesulap Deddy Corbuzier.



Ayah satu anak tersebut mengungkapkan rasa bangga melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dengan mengunggah foto bersama dengan Riana yang berada di belakangnya, Deddy mengaku turut senang dengan kemenangan yang diraih oleh The Sacred Riana.

"I am so HAPPY!! WINNER OF ASIA'S GOT TALENT!!! #THESACREDRIANA from Indonesia.. From our country!!," tulis Deddy Corbuzier di unggahannya pada Kamis, 14 Desember 2017. Deddy Corbuzier dan The Scared Riana. (Instagram)



Deddy Corbuzier juga merasa perjuangannya untuk sulap Indonesia bersama dengan pesulap lainnya tidak sia-sia. "Tidak sia sia semua perjuangan yang pernah kita lalui untuk Sulap di Indonesia!! Let's bring The Magic Back," tulis Deddy Corbuzier dengan menandai akun pesulap Bow Vernon dan Oge Arthemus.