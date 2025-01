Kendall Jenner Model Berbayaran Tertinggi di Dunia versi Forbes

TEMPO.CO, Los Angeles - Kendall Jenner dinobatkan sebagai model dengan bayaran tertinggi di dunia. Kendall Jenner dilaporan mengalahkan Gisele Bunchen dari posisi teratas sebagai model dengan bayaran tertinggi di dunia untuk pertama kalinya dalam 15 tahun.



Ratu catwalk dan bintang reality show berusia 22 tahun itu menduduki puncak daftar Forbes tahunan untuk pertama kalinya dengan pendapatan sebesar US$ 22 juta selama 12 bulan terakhir.



Penghasilan Kendall meningkat lebih dari dua kali lipat dari total $ 10 juta pada 2016. Gisele, 37, berada di posisi kedua, setelah memperoleh $ 17,5 juta, menandai tahun pertama dia tidak memimpin sejak 2002.



Menempati posisi ketiga di bawah Kendall Jenner dan Gisele Buchen adalah Chrissy Teigen, 31, yang bergabung dalam daftar untuk pertama kalinya setelah mengumpulkan US $ 13,5 juta selama 12 bulan terakhir. Adapun dua saudara Gigi, 22, dan Bella Hadid, 21, berada di peringkat nomor lima dan nomor sembilan yang menghasilkan US$ 9,5 juta dan US $ 6 juta. Model cantik dan seksi asal Amerika Serikat, Kendall Jenner berjalan di atas panggung Victoria Secret Fashion Show 2016 di paris, 30 November 2016. Pada tahun ini, Kendall Jenner harus absen untuk tampil di panggung Victoria Secret Fashion Show 2017. Julien M. Hekimian/Getty Images for Swarovski



Namun meski berada di puncak, Kendall Jenner masih sangat pemalu. Dia terlihat menutupi wajahnya saat bersama pacarnya Blake Griffin di lingkungan Soho, New York, Selasa pagi.



Sebelumnya, Kendall juga terlihat meninggalkan hotelnya, dia terlihat menonton pertandingan Los Angeles Clippers vs New York Knicks Game di Madison Square Garde. Kendall tampaknya ingin tetap low profile. Kakak Kylie Jenner itu terlihat sederhana dengan blazer perak mengkilap di atas sweter malam yang dikenakan.



Kendall Jenner juga menonjolkan kaki panjangnya yang panjang dengan sepasang celana jins putih dan sepatu bot tingginya. Sedangkan Blake memilih mengenakan jaket suede cokelat yang menampilkan lapisan bulu di atas kemeja putih, celana jins biru robek, dan sepatu sneakers putih Nike Air Force One.