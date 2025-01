Kondisi Go Hyun Jung Usai Jalani Operasi, Tak akan Kembali ke Lokasi Syuting Drama Namib

Go Hyun Jung membagikan foto-fotonya selama dirawat di rumah sakit melalui Instagram pada Senin, 6 Januari 2025. Ia tersenyum sambil mengenakan baju pasien dan menikmati makanan yang disediakan. Foto terakhir sepertinya diambil ketika Go Hyun Jung dilarikan ke ruang gawat darurat. Hidungnya dimasukkan selang dan seluruh badannya ditutupi dengan selimut putih. "Halo, aku minta maaf karena membuat kalian khawatir. Aku sudah lebih pulih. Sekarang aku bisa makan dengan baik dan bertemu teman-teman dekat. Aku sangat kesakitan, tapi aku mulai bisa kembali pulih setelah berhasil menyelesaikan operasi besar," tulisnya pada keterangan foto.

TEMPO.CO , Jakarta - Aktris Korea Selatan, Go Hyun Jung sempat dirawat di rumah sakit setelah dilarikan ke ruang gawat darurat karena kesehatannya menurun pada pertengahan Desember 2024 lalu. Pemeran utama drama Namib itu mengaku saat ini sudah pulang ke rumah dan masih dalam proses pemulihan usai menjalani operasi. Pilihan Editor: Berperan dalam Mask Girl Go Hyun Jung Merasa Beruntung Sekaligus Refleksi Diri

Go Hyun Jung membagikan fotonya selama dirawat di rumah sakit. Foto: Instagram/@atti.present Aktris 53 tahun itu mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan dari para penggemarnya. "Aku cinta kalian semua. Aku dengan tulus menundukkan kepalaku sebagai rasa terima kasih atas dukungan dan perhatian kalian," tulisnya. Setelah kembali ke rumah, Go Hyun Jung terlihat dikunjungi oleh adik laki-lakinya. Ia mengungkapkan rasa terima kasih dan sayang kepada adik laki-lakinya, yang telah berada di sisinya selama sakit. "Aku minta maaf karena telah mengambil keputusan penting untuk menjadi wali seorang diri setiap kali aku sakit. Terima kasih dan aku mencintaimu," tulis Go Hyun Jung di Instagram Story. Sampai saat ini belum diketahui penyakit yang diidap Go Hyun Jung sampai membuatnya harus masuk ke ruang operasi. Go Hyun Jung sendiri pertama kali menyampaikan bahwa dirinya dirawat di rumah sakit adalah pada saat Malam Natal. "Selamat Natal semuanya. Berkat perhatianmu, aku menjadi jauh lebih baik. Aku tidak tahu seberapa besar kata-kata hangatmu menghiburku. Aku masih di rumah sakit, tapi aku akan segera pulih," tulisnya pada Selasa, 24 Desember 2024.

Kabar tentang sakitnya Go Hyun Jung terungkap setelah tim produksi drama Namib mengumumkan runner-up Miss Korea 1989 itu tidak akan menghadiri konferensi pers pada 16 Desember 2024. Keputusan tersebut dibuat hanya dua jam sebelum acara digelar.



"Go Hyun Jung tidak akan menghadiri konferensi pers untuk drama asli Genie TV Namib, yang dijadwalkan pada pukul 2 siang hari ini (16 Desember, Senin), karena masalah kesehatan yang tiba-tiba," ujar perwakilan Genie TV saat itu, dikutip Allkpop.



Agensi Go Hyun Jung, NSE&M juga membenarkan kabar tersebut. "Go Hyun Jung mendatangi ruang gawat darurat pada pagi hari tanggal 16 Desember karena masalah kesehatan. Saat ini dia sedang dalam pemulihan," kata agensi, di hari yang sama. "Kembalinya ia ke dunia syuting belum dijadwalkan. Ia akan kembali bekerja setelah pulih sepenuhnya."



Go Hyun Jung Telah Selesaikan Syuting Namib





Terkait drama Namib yang dibintangi Go Hyun Jung, perwakilannya mengkonfirmasi bahwa ia akan fokus pada pemulihan tanpa harus kembali syuting. "Namib telah selesai dengan lancar tanpa ada syuting tambahan oleh Go Hyun Jung," menurut seorang perwakilan Go Hyun Jung kepada Xports News pada Senin, 6 Januari 2025.



Sutradara Kang Min Gu sempat membicakan keadaan Go Hyun Jung selama konferensi pers. "Ada bagian-bagian jadwal yang menuntut fisik, dan Go Hyun Jung mengerahkan seluruh kemampuannya, yang pasti sangat membebani dirinya. Dia menyelesaikan semua adegannya sebelum beristirahat," kata sutradara Namib itu.



Go Hyun Jung pernah bercerita tentang perjuangannya melawan penyakit pada Januari tahun lalu di kanal YouTube Yojung Jaehyung. Ia merasa tidak sehat, namun sempat mengabaikannya. “Akhirnya, saya tidak dapat menyangkal bahwa ada sesuatu yang salah. Saya pergi untuk pemeriksaan, dan ternyata kondisinya kritis. Pada satu titik, saya pingsan dan harus meminta bantuan," ucap Go Hyun Jung, dikutip The Korea Times.



Peran Go Hyun Jung di Namib